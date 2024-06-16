Malatya'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

16 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:36

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da dentleşti. Son dakika deprem, Malatya'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Malatya'nın Akçadağ ilçesi olduğu ve depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da gerçekleşmeden 5 saniye önce 'Malatya'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen şiddeti 4.4 olan deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Akçadağ olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında olduğuna dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı.

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...