Malatya'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

24 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:57

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Malatya'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Malatya'da olduğu ve depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Malatya'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen ancak 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Akçadağ olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında dair AFAD resmi açıklama yaptı.

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...