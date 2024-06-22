Malatya'da deprem! İlk veriler açıklandı

22 Haziran 2024 19:29 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:38

Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 18.30'da meydana gelen deprem çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli olarak hissedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...