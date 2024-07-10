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Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:12
Malatya&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi.. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem yerin 5 kilometre altında hissedildi.

Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgilere göre, Malatya-Akçadağ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:35'te Meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

BUGÜN DE SARSILMIŞTI! 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), öğlen saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. 

Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem yerin 14,27 kilometre altında gerçekleşti. 

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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