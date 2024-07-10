Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:12
Son dakika haberi.. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem yerin 5 kilometre altında hissedildi.
Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgilere göre, Malatya-Akçadağ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20:35'te Meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), öğlen saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem yerin 14,27 kilometre altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com