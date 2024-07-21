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Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 04:20 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 04:24
Malatya&#039;da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Son dakika deprem haberi... Malatya Pütürge Balpınarı merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilşkin verileri paylaştı.

Pütürge'de saat 03.35 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 2.6 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmedi.

Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu - 1. Resim

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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