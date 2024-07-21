Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

21 Temmuz 2024 04:20 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 04:24

Pütürge'de saat 03.35 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 2.6 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmedi.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...