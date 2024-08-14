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Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 00:19 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:28
Malatya&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Malatya Hekimhan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Malatya'nın Aşağısaz-Hekimhan bölgesinde saat 00.08'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre depremin derinliği 5.0 kilometre olarak duyuruldu.

Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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