Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 00:19 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:28
Son dakika deprem haberi... Malatya Hekimhan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Malatya'nın Aşağısaz-Hekimhan bölgesinde saat 00.08'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre depremin derinliği 5.0 kilometre olarak duyuruldu.
Kaynak: tgrthaber.com