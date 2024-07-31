Malatya'da deprem oldu, Kandilli'den ilk veriler geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
31 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:24
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Sabah saatlerinde Malatya sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, deprem 4 büyüklüğünde meydana gelirken merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olduğu öğrenildi.
Saat 07.10'da meydana gelen depremin derinliği ise 3,9 kilometre olduğu aktarıldı.
Kaynak: TGRT Haber