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Malatya'da deprem oldu, Kandilli'den ilk veriler geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
31 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:24
Malatya&#039;da deprem oldu, Kandilli&#039;den ilk veriler geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ilk verileri açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Sabah saatlerinde Malatya sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, deprem 4 büyüklüğünde meydana gelirken merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olduğu öğrenildi.

Saat 07.10'da meydana gelen depremin derinliği ise 3,9 kilometre olduğu aktarıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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