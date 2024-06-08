Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:56
Malatya'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD, depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Malatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde küçük çaplı deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rahathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
Kaynak: Tgrthaber.com