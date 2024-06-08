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Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:56
Malatya&#039;da deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Malatya'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. AFAD, depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Malatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde küçük çaplı deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 9.31'de 3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedildi.

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Kandilli Rahathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Tgrthaber.com
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