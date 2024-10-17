Malatya'da eğitime bir gün daha ara! Hasarlı okullar listelendi

17 Ekim 2024 21:00 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:01

Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası bazı binalar ve okullar hasar aldı. Sarsıntıların ardından cuma günü için de eğitime ara verilmesi kararı açıklandı.