Malatya'da eğitime bir gün daha ara! Hasarlı okullar listelendi
Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası bazı binalar ve okullar hasar aldı. Sarsıntıların ardından cuma günü için de eğitime ara verilmesi kararı açıklandı.
Malatya'da çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası okullar bir gün tatil edilmişti. Valilik kararıyla cuma günü için de 21 okul için eğitime ara verildi. Okulların küçük çaplı hasar aldığı tespit edildi.
Eğitim ve öğretime ara verilen okullar şöyle:
"Kuyulu İlkokulu, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, Suluköy Kahramanlar İlkokulu, Ali Kuşçu Özel Eğitim, Av. Dr. Güran Yahyaoğlu Anaokulu, Muhammed İkbal AİHL, Hacı Hüseyin Kölük MTAL, Rahmi Akıncı İlkokulu, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi, Pütürge ÇPAL, Kerem Aydınlar Fen Lisesi, Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Hekimhan Anadolu Lisesi, İbni Sina Özel Eğitim Okulu, Yeşilyurt Kaymakamlık Hizmet Binası, Arguvan Atatürk İlkokulu, Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Recai Vardal Ortaokulu."