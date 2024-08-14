Malatya'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor 

14 Ağustos 2024 20:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 20:31

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Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kaza, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde, Çiftlik bölgesinde saat 17.00 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir'in kullandığı 06 EJR 920 plakalı otomobil, A.T.'nin idaresindeki 44 ABN 797 plakalı araç ile Hasan Hüseyin Demirtaş'ın yönetimindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI!

Meydana gelen kazada, 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, 53 yaşındaki Nurettin Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.T., H.Ç., Y.G. ve H.Ö. isimli kişiler ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.