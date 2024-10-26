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Malatya’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 22:09 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 22:11
Malatya’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya​'nın Yeşilyurt​ ilçesinde otomobil​ ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada​ 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 1. Resim

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyreden Aydın Kaya idaresindeki Mazda marka pikap ile karşı yönden gelen Ahmet Tan yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Muhlis Tuncel olay yerinde hayatını kaybederken İ.A., M.K., O.K. ve A.T. yaralandı.

Malatya’da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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