Malatya’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı: Ölü ve yaralı var!

29 Kasım 2024 22:10 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:17

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpıp kaçan şüpheli 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YOLA SAVRULDU

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Yeşilyurt Oluklu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde B.S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici (77), Rukiye Ekici (61) ve Mehmet Ekici'ye (82) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Mehmet Ekici yaralanırken, Sultan ile Rukiye Ekici olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücünün yakalanarak gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.