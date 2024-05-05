05 May 2024 02:47 - Güncelleme : 05 May 2024 02:52
Malatya'da gece yarısı deprem! Kandilli'den açıklama
Son dakika... Malatya'da saat 02.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremle ilgili açıklama yaptı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
Malatya Yeniköy, Darende merkezli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kayıtlara geçti. Yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olumsuzluk kaydedilmedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com