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05 May 2024 02:47 - Güncelleme : 05 May 2024 02:52

Malatya'da gece yarısı deprem! Kandilli'den açıklama

Son dakika... Malatya'da saat 02.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremle ilgili açıklama yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
Malatya&#039;da gece yarısı deprem! Kandilli&#039;den açıklama

Malatya Yeniköy, Darende merkezli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kayıtlara geçti. Yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olumsuzluk kaydedilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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