Malatya'da kahreden olay! İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi can verdi

11 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:55

Malatya'da deprem sonrası tadilata alınan bir binada korkunç bir olay meydana geldi. Tadilat çalışması yapan işçilerin kurduğu iskele çöktü. Olayda 2 işçi can verdi.

Malatya'da sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Tadilat çalışması yapılan bir binada kurulan inşaat iskelesi yerle bir oldu. İskelede bulunan işçiler metrelerce yükseklikten yere düştü. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ

Olay Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alem Sokak'ta bulunan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan bir binada tadilat çalışması başlatıldı. Ancak binadaki iskele bu sabah saat 09.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü.

2 İŞÇİ İSKELE ALTINDA KALDI

İşçiler Salih Celayir(30) ileMücahit Dülek'in (29) iskele altında kaldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Salih Celayir (solda), Mücahit Dülek (sağda)

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz işçilerin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.