Malatya'da kazı çalışmalarında top mermisi bulundu

Malatya’da Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde yapılan kazı çalışmaları sırasında toprak altında mühimmat bulundu. Uzmanlar mühimmatın top mermisi olduğunu söyledi.

Malatya’da Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yürüten bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altında mühimmata rastladı.



Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.

MÜHİMMAT MUHAFAZA EDİLDİ

Top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat, uzman ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

