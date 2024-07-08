Malatya'da konteyner çarşıda büyük yangın çıktı!

08 Temmuz 2024 22:03 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 22:31

Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TOMA SEVK EDİLDİ

Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.