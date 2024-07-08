Malatya'da konteyner çarşıda büyük yangın çıktı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 22:03 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 22:31
Son dakika haberi... Depremin vurduğu Malatya'da konteyner çarşıda büyük bir yangın çıktı. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye TOMA sevk edildi...
Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TOMA SEVK EDİLDİ
Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı