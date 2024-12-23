Malatya'da korkunç cinayet! Başından vurularak öldürüldü

23 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:16

Malatya'da meydana gelen korkunç cinayette iki gencin telefonda başlayan tartışması cinayetle bitti. Başından silahla vurulan 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç cinayetin adresi bu kez Malatya​ oldu. Saat 05.45 sıralarında Battalgazi​ ilçesi Zafer Mahallesi​'nde meydana kan donduran olayda. 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telefonda tartışan 20 yaşındaki Ş.F.A, şahsı evinin bulunduğu sokağa çağırdı.

BAŞINDAN VURDU

Bunun üzerine bölgeye giden Batuhan Kökovalı ile Ş.F.A. arasında devam eden tartışmanın ardından Ş.F.A., Batuhan Kökovalı'yı tabanca ile başından yaralayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan bulurken, olaya karıştığı değerlendirilen B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.