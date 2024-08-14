Malatya'da otobüs devrildi! 11 yaralıdan 3'ünün durumu kritik

14 Ağustos 2024 06:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 07:03

Bolu, Yozgat ve Antalya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Bolu, Yozgat ve Antalya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ilk bilgilere göre Bodrum'dan Van istikametine devam eden yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

3 KİŞİDEN HABER BEKLENİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Bu kişilerden 3'ünün durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdikleri belirtildi.

Bu arada olaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.