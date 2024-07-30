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Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:34
Malatya&#039;da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir polis memurunun da karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen olayda, bir işyerinde akrabalar arasında tartışma çıktı. İşyeri sahibinin oğlu olduğu belirtilen polis memuru M.B.'nin de karıştığı olayda tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu 3'ü kadın 5 kişi yaralandı.

Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çangal'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. hayatını kaybetti.

Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - 2. Resim

Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - 3. Resim

Polis memurunun teslim olduğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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