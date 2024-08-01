Malatya'da sabaha karşı korkutan deprem! AFAD'tan ilk veriler geldi

01 Ağustos 2024 06:01 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 06:07

Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Malatya sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Saat 05.52'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

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