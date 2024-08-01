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Malatya'da sabaha karşı korkutan deprem! AFAD'tan ilk veriler geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 06:01 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 06:07
Malatya&#039;da sabaha karşı korkutan deprem! AFAD&#039;tan ilk veriler geldi

Malatya sabaha karşı 4,4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD ilk verileri açıkladı.

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Malatya sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Saat 05.52'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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