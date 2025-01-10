Malatya'da servis aracı takla attı: Ölü ve yaralılar var

10 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:04

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçilerin bulunduğu işçi servisi, sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

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Malatya'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sis ve buzlanma sebebiyle yoldan çıkan servis aracı takla attı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza saat 7.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki servis aracı, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Serviste bulunan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Durumu ağır olan yaralılardan 26 yaşındaki Battal Selçuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 16 işçinin ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYNI YERDE BİR KAZA DAHA

Kaza sonrası aynı bölge maddi hasarlı başka kazaların da yaşandığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.