Malatya'da yıkım sırasında göçük: 1 işçi enkaz altında kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 16:06 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:25
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. 1 işçi enkaz altında kaldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı