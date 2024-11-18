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Malatya'da yıkım sırasında göçük: 1 işçi enkaz altında kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 16:06 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:25

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir binada yıkım sırasında göçük meydana geldi. 1 işçi enkaz altında kaldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt​ ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım​ sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Malatya'da yıkım sırasında göçük: Kepçe operatörü enkaz altında kaldı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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