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Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 11:12 - Güncelleme : 11 May 2024 11:12

Malatya'da bir yolcu minibüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi, 12 kişi yaralandı.

Malatya'da bir yolcu minibüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Kazada biri ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 sularında Malatya-Çelikhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk mahallesi sınırlarında yaşanan kazada T.N. yönetimindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü Adıyaman istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı - 1. Resim

12 KİŞİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralanan biri çocuk 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı - 2. Resim

Öte yandan bir hafta önce de aynı noktada başka bir araçta yine virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş kazada 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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