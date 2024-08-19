Malatya'daki feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

19 Ağustos 2024 02:22 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 02:22

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Gazi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Medeniyet Caddesi üzerinde seyreden Ş.İ. idaresindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken, A.E.Ş. (19) ve H.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alarak olarak yerine gelen yaralıların yakınları, otomobili taş yağmuruna tuttu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.E.Ş. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.