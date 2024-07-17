Maldivler değil Türkiye! Akın akın geliyorlar, görüntüler hayran bırakıyor

17 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:24

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü'nde sıcaklıkların artmasıyla plankton patlaması yaşandı. Gölün turkuaza bürünmesiyle ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

MALDİVLERİ ARATMADI

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.