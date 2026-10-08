İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binada enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, binanın neden çöktüğü de araştırılıyor.

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HABERİN ÖZETİ Maltepe'de bina çöktü: Enkaz altında kaç kişi var? Bina neden çöktü? İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabah saatlerinde çöktü, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın ilk 3 katının kısmen çökmesiyle yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve enkazdan 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binada enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın üst 2 katının kaçak olduğu Maltepe Belediye Başkanı tarafından açıklandı. Binanın 1987 yılında yapıldığı belirtildi ve çökmenin kesin nedeni teknik incelemeler sonrası netleşecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

MALTEPE'DE BİNA MI ÇÖKTÜ?

Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabah saatlerinde kısmen çöktü. İstanbul Valiliği, olayın saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarıyla tahliye edildi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA NEREDE?

Maltepe'de çöken bina, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunuyor. 7 katlı binanın her katında 2 daire olmak üzere toplam 12 dairesinin bulunduğu ve resmi kayıtlara göre binada 33 kişinin ikamet ettiği belirlendi. Ancak binanın çökmesi sırasında içeride kaç kişinin bulunduğu ilk etapta net olarak belirlenemedi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA KAÇ KİŞİ VAR?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün olay yerinde yaptığı açıklamaya göre, çöken bölüm nedeniyle 4 daire zarar gördü. Resmi kayıtlarda bu 4 dairede 14 kişinin yaşadığı görülürken, bu kişilerden 2'sinin memleketlerinde olduğu tespit edildi.

Enkazdan şu ana kadar 8 kişi kurtarıldı. Kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki bir çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Binanın neden çöktüğüne ilişkin resmi inceleme sürüyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın üst 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.

Binanın 1987 yılında yapıldığı belirtilirken, çökmenin kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Öte yandan zemin katta bulunan bölümün atölye olarak kullanıldığı ve çökme sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇAK KAT DETAYI

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın üst iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Binanın yapısına ve çökmenin nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAKAN KURUM'DAN MALTEPE'DEKİ BİNA ÇÖKMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, ekiplerin enkaz altında bulunan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ederken, binanın çökme nedenine ilişkin incelemelerin de sürdüğü bildirildi.