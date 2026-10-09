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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:15

Maltepe'de çöken bina soruşturması: 5 kişinin öldüğü faciada iki tutuklama

Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı bina faciasına ilişkin soruşturmada iki şüpheli tutuklandı

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Maltepe'de çöken bina soruşturması: 5 kişinin öldüğü faciada iki tutuklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:15

Maltepe'de, ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi için tutuklama kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe'de çöken bina soruşturması: 5 kişinin öldüğü faciada iki tutuklama

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklandı.
Binanın mal sahibinin 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Maltepe'de çöken bina soruşturması: 5 kişinin öldüğü faciada iki tutuklama

NE YAŞANMIŞTI?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

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