Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı Maltepe'de kısmen çöken bir binanın bilirkişi ön raporu, ruhsata aykırı eklenen dört katın yıkım kararının uygulanmadığını ve mimar, bina sahipleri, müteahhitler ile şantiye sorumlusunun kusurlu bulunduğunu ortaya koydu. Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu tespit edildi. Yapı Ruhsatı'nda fenni mesul olarak belirtilen Mimar HASAN BALCI ve Sürveyan olarak belirtilen MEVLÜT OKUMUŞ'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi. Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği belirtildi.

BİRDEN FAZLA İSİM KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

Soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları'na binaen 14.08.1989 ve 11.06.1990 tarihli Encümen Kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği,

Yapı Ruhsatı'nda fenni mesul olarak belirtilen Mimar HASAN BALCI ve Sürveyan olarak belirtilen MEVLÜT OKUMUŞ'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği belirtildi.