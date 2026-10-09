Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

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İstanbul
Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.
Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları'na binaen 14.08.1989 ve 11.06.1990 tarihli Encümen Kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği,
Yapı Ruhsatı'nda fenni mesul olarak belirtilen Mimar HASAN BALCI ve Sürveyan olarak belirtilen MEVLÜT OKUMUŞ'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği belirtildi.