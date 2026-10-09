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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:56

Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporundan detaylar ortaya çıktı. Ön raporda kaçak kat ile ilgili detaylar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:56

Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de kısmen çöken bir binanın bilirkişi ön raporu, ruhsata aykırı eklenen dört katın yıkım kararının uygulanmadığını ve mimar, bina sahipleri, müteahhitler ile şantiye sorumlusunun kusurlu bulunduğunu ortaya koydu.
Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.
Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu tespit edildi.
Yapı Ruhsatı'nda fenni mesul olarak belirtilen Mimar HASAN BALCI ve Sürveyan olarak belirtilen MEVLÜT OKUMUŞ'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi.
Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

BİRDEN FAZLA İSİM KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

Soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen Yapı Tatil Tutanakları'na binaen 14.08.1989 ve 11.06.1990 tarihli Encümen Kararları ile ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği,  

Yapı Ruhsatı'nda fenni mesul olarak belirtilen Mimar HASAN BALCI ve Sürveyan olarak belirtilen MEVLÜT OKUMUŞ'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi.

Maltepe'de çöken binada bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak kat için yıkım uygulanmadı

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği belirtildi.

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