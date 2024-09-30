Maltepe'de hareketli saatler! Komşular birbirine bıçak çekti: 5 yaralı

30 Eylül 2024 04:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 04:44

Maltepe'de komşular arasında kavga meydana geldi. Olayda birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldır kişilerden 1'i ağır 5'i yaralandı.

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İstanbul Maltepe​'ye bağlı Zümrütevler Mahallesinde akşam saatlerinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma​ çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kavga​ sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.