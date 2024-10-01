Maltepe'de pitbull dehşeti! Kediyi parçaladı

01 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:36

Maltepe'de Zümrütevler Mahallesinde bir sitenin mahallesinde dehşet olay yaşandı. Yasaklı ırklar arasına giren Pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı.

Pitbull saldırısına uğrayan adam yaşadığı dehşeti anlattı: Bir çocuk olsa ayağını koparırdı

Pitbull saldırısına uğrayan adam yaşadığı dehşeti anlattı: Bir çocuk olsa ayağını koparırdı

Türkiye’de sokak köpekleri sorunu devam ederken bir pitbull​ saldırısı daha yaşandı. Maltepe'de Zümrütevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde sabah saatlerinde dehşet bir olay yaşandı. Pitbull cinsi köpek bahçede bir kediye saldırdı.

PİTBULL KEDİYİ ÖLDÜRDÜ

Yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek, site sakinlerinin gözleri önünde bir kediyi parçalayarak öldürdü. Köpeğin sahibi, saldırıya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde “Ben ne yapabilirim buna?” diye çevredekilerden yardım istedi.

Korku dolu o anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.