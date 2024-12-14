Maltepe'de sabaha karşı yangın paniği: Alevlerin altında otelden kaçtılar

14 Aralık 2024 07:10 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:20

İstanbul'da apart otelde yangın meydana geldi. Bağdat Caddesi üzerindeki binada alevlerin arasında kalan insanlar evcil hayvanlarını da yanlarına alarak kaçıştı.

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Maltepe'de apart otel olarak kullanılan dört katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Sabah saat 05.30 sıralarında Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, binadan yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Binadaki yaklaşık 15 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edilirken, bazı kişilerin evcil hayvanlarını da yanlarına alarak dışarı çıktığı görüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.