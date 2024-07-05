Maltepe'de sokak köpeğini beslemek isteyen kadına yaşlı çiftten sopalı saldırı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:41
Maltepe'de bir kadının sokak köpeklerini beslemek için yere bıraktığı yemeği gören yaşlı çift, duruma tepki göstererek kadına saldırdı.
Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana gelen olayda, bir kadın, sokak üzerinde bulunan boş alana köpeklerin beslenmesi için yemek bıraktı. Durumu fark eden mahalle sakini yaşlı çift, kadına tepki gösterdi.
YAŞLI ÇİFT KADINA SOPAYLA SALDIRDI
Yaşlı çift, bırakılan yemeği ağaçlık alana atınca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşlı çift, kendisine cep telefonu ile kayda alan kadına sopa ile saldırdı.
Taraflar arasında yaşanan tartışma ve adamın kadına sopa ile vurması darp edilen kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı