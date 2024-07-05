Maltepe'de sokak köpeğini beslemek isteyen kadına yaşlı çiftten sopalı saldırı

05 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:41

Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana gelen olayda, bir kadın, sokak üzerinde bulunan boş alana köpeklerin beslenmesi için yemek bıraktı. Durumu fark eden mahalle sakini yaşlı çift, kadına tepki gösterdi.

YAŞLI ÇİFT KADINA SOPAYLA SALDIRDI

Yaşlı çift, bırakılan yemeği ağaçlık alana atınca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşlı çift, kendisine cep telefonu ile kayda alan kadına sopa ile saldırdı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve adamın kadına sopa ile vurması darp edilen kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.