Maltepe'de sokak ortasında infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu

10 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:57

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; Murat Öztürk isimli genç, motosikleti ile işine giderken henüz kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Saldırı sonrası Murat Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri yerde kanlar içinden yatan adamı görünce polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS EKİPLERİNİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bendeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.