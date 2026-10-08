Maltepe’deki çöken binada enkaz altındaki vatandaşlardan birinin İBB çalışanı olduğu öğrenildi

Maltepe'de sabah saatlerinde 3 katı çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı olduğu öğrenildi.

SABAHA KARŞI DEHŞET: 7 KATLI BİNANIN 3 KATI ÇÖKTÜ

Sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana gelen olayda, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti.

ENKAZ ALTINDAKİ BİNA SAKİNİNİN İBB ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi. Yıkımın yaşandığı sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatılırken, mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü görüldü. Öte yandan enkazda kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan bina sakinlerinden Mesut Delice'nin İBB çalışanı olduğu öğrenildi.