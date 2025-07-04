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 | Özge Sönmez

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye 'yolsuzluk' operasyonunda başkan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu kişiler gözaltına alındı.

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Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 17:01

İzmir'e yapılan operasyonunun ardından bu kez gözler, 'a çevrildi.

Antalya Manavgat Belediyesi'ne geçtiğimiz dakikalarda düzenlendi.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat’ın Hatıplar köyünde dünyaya geldi. Kara, İlk ve orta eğitimini Manavgat’ta, lise eğitimini ise Antalya’da tamamladı. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kara, 1993 yılında Adana'da pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimi gören Niyazi Nefi Kara, 2000-2008 yılları arasında Aydın ve Denizli SSK hastanelerinde, 2008 sonrası memleketi Antalya'daki özel bir hastanede görev almıştı.

Başkan Kara, 2011-2012 ve 2014-2015 yıllarında Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliği yapmıştır.

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

2015 Genel Seçimleri öncesinde Antalya’da düzenlenen ön seçimde en yüksek oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra milletvekili adayı olmuştur.

Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği görevi yapmıştır.

Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediye Başkanı seçildi.
Evli olan Kara'nın iki çocuğu bulunuyor.

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#belediye başkanı
#manavgat
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