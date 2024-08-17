Manavgat sahilinde kahreden görüntüler! 19 yaşındaki gencin cesedi karaya ceset vurdu

17 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:16

Antalya'nın ardından şimdi de KKTC sahilleri: 3 ceset kıyıya vurdu

Antalya'nın ardından şimdi de KKTC sahilleri: 3 ceset kıyıya vurdu

Ürküten olay Manavgat sahilinde meydana geldi.

Manavgat İlçe Jandarma komutanlığına gelen haber üzerine ekipler alarma geçti.

Sahildeki tesisteki güvenlik görevlisinin ilk olarak iskelenin ucunda gördüğü cesedin kısa sürede dalgalarla sahile vurduğu, buradan da dışarı çıkarıldığı bildirildi.

MANAVGAT SAHİLİNDE KAHREDEN GÖRÜNTÜLER!

Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin olayı gören kişilerle yaptığı görüşmelerin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ekipleri çağrıldı.

Talihsiz gencin cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda dalgaların denizden sahile çıkardığı cesedin 19 yaşındaki Ulaş Baran’a ait olduğu, gencin 15 Ağustos’ta çalıştığı otelden ayrıldığı memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.