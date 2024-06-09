Manavgat'ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:03
Son dakika haberi... Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Akdeniz bölgesinden endişelendiren haberler gelemeye başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı