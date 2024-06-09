Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Manavgat'ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Manavgat'ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:03
Manavgat&#039;ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Son dakika haberi... Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Akdeniz bölgesinden endişelendiren haberler gelemeye başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...