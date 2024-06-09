Manavgat'ta orman yangını! Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

09 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.