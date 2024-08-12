Manevra yapan otomobil, karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 5 yaralı

12 Ağustos 2024 03:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 03:58

Burdur - Fethiye karayolu Bimtaş Göl Tesisleri mevkiinde saat 20.45 sıralarında kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Refik P. (68) idaresindeki otomobil sağ şeritte seyir halinde iken kavşağa geldiği esnada aniden karşı istikamete geçmek için sola manevra yaptığı anda aynı istikamette sol şeritte ilerleyen Emin B. (25) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü Emin B. ve araçta yolcu olarak bulunan Gökay A. (24) ile diğer araç sürücüsü Refik P., yolcular Zeynep P. (55) ve Hatice P. (65) hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.