Manevra yaptı, bir anda aracıyla denizi boyladı! O anların görüntüsü çıktı

25 Eylül 2024 21:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 21:41

İzmir'in Alsancak Limanı'nda bir aracın sürücüsünün manevra yapmasıyla denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. 40 yaşındaki Doruk Y. hastaneye kaldırıldı. Feci olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İzmin Alsancak Limanı'nda mühendis Doruk Y.'nin bir anlık dalgınlığıyla aracıyla limandan denize düştüğü anlar yayımlandı. 40 yaşındaki mühendis aracıyla yaptığı manevrayla denize düştü. Olaya tanık olanlar hemen 112'ye ihbar​ etti.

Olay yerine gelen 112 ekipleri aracı denizden çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. Doruk Y'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Doruk Y., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DENİZE DÜŞTÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda düşüşü görüntüleniyor. Bir anda aracın sağa doğru manevra yapmasıyla denize düştüğü dikkat çekiyor.