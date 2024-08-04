Mangal ateşi üzerine sıçradı, alevler içinde kaldı! Kahreden anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:41
TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateş üzerine sıçrayınca aniden yanmaya başladı. Alevler içinde kalan Yapıcı'nın hemen üzerindeki kıyafetler çıkarıldı. Oldukça etkilendiği görülen Yapıcı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi(TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı mangal keyfi yaparken dehşeti yaşadı.
BÜYÜK PANİK YAŞADI
Mangalın başında duran Yapıcı'nın üzerine ateş sıçradı. Aniden alevler içinde kalan Yapıcı, büyük panikle koşuşturmaya başladı. Yanında bulunan arkadaşı Yapıcı'nın kıyafetlerini çıkardı, üzerine toprak attı.
Olay anında büyük korku yaşayan Yapıcı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kahreden anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı