Mangal yapayım derken çatıyı yaktılar! O anlar kameraya yansıdı

27 Ekim 2024 02:22 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 02:39

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katında mangal yapan bir grup yangın çıkardı. Çatı alev alev yanarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul​ Küçükçekmece’de saat 21.00 sıralarında İstasyon Mahallesinde yangın​ meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı​ katında bina sakini vatandaşlar mangal yaptı. Mangalın ardından bina sakinleri ayrılırken bir saat sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı.

Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mangal sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

O ANLAR KAMERADA

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.