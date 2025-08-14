Mangal yolunda 6 ölümlü kaza yaşanmıştı! Sürücüler alkollü çıktı

Çanakkale'de dün yürekleri burkan bir trafik faciası yaşanmıştı. Korkunç kaza Yenice-Çan kara yolunda Davutköy Sapağı'nda 20:30 sıralarında meydana gelmiş, iki aracın kafaya kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.

MANGAL İÇİN YOILA ÇIKTILAR

İddiaya göre bir mekanda alkol alan Remzi Şen ve 3 arkadaşı akşam saatlerinde Kalkım'daki arkadaşlarının mangal daveti nedeniyle yola çıktı. Remzi Şen yönetimindeki otomobil, Davutköy Sapağı'nda karşı istikametten gelen Atakan Yılmazdere'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve Jandarma sevk edildi. Yol uzun bir süre trafiğe kapatılırken araçlara sıkışan Remzi Şen, Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın Oktay Çelik ve diğer araçta bulunan Atakan Yılmazdere (29) ve Evrim Oluçay (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

KARAYOLU TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Yenice karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazada hayatını kaybeden 6 kişi Çan ve Yenice Devlet Hastanesi morglarına sevk edildi. Jandarma korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatırken kazada hayatını kaybeden sürücülerin ön otopsisi tamamlandı. Araç sürücüleri Remzi Şen ve Atakan Yılmazdere'nin alkollü olduğu tespit edilirken, Kazanın nedeninin ise hatalı sollama olduğu belirlendi.