Mangalcılar dikkat! Sakın bunu yapmayın: Harlamak istedi ölümden döndüler

15 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:50

Başakşehir'de 3 çocuğuyla birlikte pikniğe giden 36 yaşındaki S. T. ve İ. T. çifti gittikleri mangal yapmak istedi.

İ. T. mangal ateşini artırmak için bir miktar dezenfektan döktü ardından biraz daha eklemek isterken eşinin üzerine sıçradı ve 3 çocuk annesi kadın bir anda alevler içinde kaldı.

Alevler arasında kalan eşine yardıma koşan adamın da vücudunda yanıklar oluştu. Çiftin çığlıkları sonrası çevredekiler yardım geldi. Hemen çiftin üzerine su dökülerek müdahale edildi, ambulans çağırıldı.

Olayda çiftin 3 çocuğu yara almazken çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan kadının vücudunun yüzde 40'ı, eşinin ise yaklaşık yüzde 15'i yandı.

3 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ve ekibi çift için titizlikle bir süreç yönetti. Kadın, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yaklaşık 3 hafta yoğun bakımda kalıp operasyonlar geçirirken başarılı geçen tedavi süreci sonuç vererek normal odaya alındı.

Eşi ise tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Prof. Dr. Turan, çifte uygulanan tedavi hakkında bilgi verdi. Turan, “Organizasyon yapılıyor, aileler toplanıyor ancak bir anda faciaya dönüşebiliyor. Özellikle ateş yakma aşamalarında ateşi hızlandırmak için mangal jelleri ve ya yanıcı kimyasallar kullanılabiliyor. Bunlar bir anda bombaya dönüşebiliyor.

Çok dikkatli yaklaşmamız, kullanmamız gerekiyor. Güneş görecek yerde kolonyalar kesinlikle bulundurulmasın, onlar da patlayabiliyor" dedi.

BOMBA GİBİ PATLIYOR

Mangal yapmak üzere gittikleri alanda yaşadıklarını anlatan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi S. T., “10 Temmuz günüydü, akşamüzeriydi.



Mangal yapmak istemiştik, eşimle beraber ormana gittik, çocuklarımız da yanımızdaydı. Güzel bir gündü niyetimiz, eşim ateşi harlamak istedi, acele de ettik, ateşe dezenfektan dökmek istedi.



İlkini döktü, ikincisinde biraz daha dökmek istedi. Bir anda ateş bana sıçradı, aslında çok yakın değildim. Belki 2-3 metre mesafesindeydim, bir anda şokla üstümü çıkarmaya başladım. Eşim o esnada bana yardım etti, bana yardım ederken onun da bir kısmı yanmış oldu. Etrafımızda insanlar vardı. Sesimize, çığlığımıza geldiler, sağ olsunlar, üzerime su döktüler.





1 ayı geçti, buradayım, 17 gün yoğun bakımda geçirdim. Önce vücudum su attı, sonra belli ameliyatlar, kurutma dönemleri, en son da deri nakli gerçekleştirdik. Sonu kötü olmasın, lütfen ateş yakarken acele etmeyelim, kendi halinde, sakince özellikle de bilmediğimiz ateşi kabartacak maddeler lütfen kullanmayalım, tatlı günümüz zehir olmasın.



Çocuklarımız etrafta kozalak topluyordu sadece bir tanesi yanımızdaydı ona da çok şükür, bir şey olmadı. Şu an tek umudum, tesellim bir an önce evime ve çocuklarıma kavuşmak” dedi.