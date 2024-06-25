Manisa depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı!

25 Haziran 2024 07:55 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 08:00

Son dakika! Manisa'da şiddetli deprem oldu, AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar...

Son dakika! Manisa'da şiddetli deprem oldu, AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar...

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Gece 01.36 sıralarında Manisa'da meydana gelen deprem vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.

AFAD'ın 4.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 5.0 olarak açıkladığı Manisa Soma merkezli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hasarlı binalardan uzak durun" çağrısı yaptı.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Manisa Soma merkezli depremi değerlendiren Naci Görür şu ifadeleri kullandı: "Büyükışıklar - Soma / Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Soma - Kırkağaç Fay Zonu'nun kuzeyinde, Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz" ifadelerini kullandı.