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Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 00:05 - Güncelleme : 31 May 2024 00:07
Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Manisa OSB'de fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 kişi hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımda kablo üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yemek yiyen çalışanlar mesai çıkışında fenalaşınca hastaneye başvurdu. İşçi servisi tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine getirilen 24 kişi burada tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan fabrikanın dışardan bir yemek firmasından hizmet aldığı, işçilerin tavuk ve patlıcan yediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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