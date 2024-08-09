Manisa semalarında Elon Musk’ın Starlink uyduları görüldü! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 01:13 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 01:15
Elon Musk’ın uzay ve uydu şirketi SpaceX’e ait Starlink uyduları, Manisa semalarında heyecana neden oldu.
Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularını uzaya gönderdi.
Manisa semalarında saat 22.15 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uyduları vatandaşlar ilgiyle izledi.
ŞEHRİN IŞIKLARIYLA UYDULAR TEK KAREDE
Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'ndan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, şehrin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.
Starlink projesi, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı