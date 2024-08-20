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Manisa'da acı olay! Baba ve 10 yaşındaki kızının şüpheli ölümü: Evde 2 mektup bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Ağustos 2024 08:55 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 08:56
Manisa&#039;da acı olay! Baba ve 10 yaşındaki kızının şüpheli ölümü: Evde 2 mektup bulundu

Manisa'da baba ile 10 yaşındaki kızı, eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu. Acı olay sonrası polis, 49 yaşındaki baba Ömür Ö. yazdığı iki mektup buldu. Baba - kızın cenazelerin çıkarıldığı sırada akrabaları sinir krizi geçirdi.

Manisa'da meydana gelen acı olayda baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu. Polis, evde yaptığı inceleme sonrası baba Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EVLERİNE GİTTİ

49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları baba ve kızı görmek için daireye geldi. İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Manisa'da acı olay! Baba ve 10 yaşındaki kızının şüpheli ölümü: Evde 2 mektup bulundu - 1. Resim

BABA VE 10 YAŞINDAKİ KIZI ÖLÜ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVDE 2 MEKTUP BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde baba Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup bulundu. Cenazelerin evden çıkarıldığı sırada ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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