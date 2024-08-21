Manisa'da dehşete düşüren kadına şiddet anları! Hamile kadını demir sopayla dakikalarca dövdü

21 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:34

Manisa'da bir kişi, kısa süre önce boşandığı eski eşini korkunç şekilde darp etti. Sokak ortasında kadını evire çevire döven canı adam, çevredekilerin 'polisi arayın' sözlerine aldırış dahi etmedi.

DEMİR SOPAYLA DÖVDÜ

Küçük bir çocuğun da şiddeti izlediği anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsını alamayan cani, bulduğu demir sopa ile şiddete devam etti.

'HAMİLEYİM' DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Hiç acımadan kadına defalarca vuran saldırgan eski eşe kimse müdahale edemedi. Aldığı korkunç darbelerle yerden kalkamayan kadın 'hamileyim abi' diyerek çevredekilerden yardım istedi.

Dehşete düşüren şiddet anları sosyal medyada gündem oldu.