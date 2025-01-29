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Manisa’da domuz avına gittiği arkadaşını öldürdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 23:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:28
Manisa’da domuz avına gittiği arkadaşını öldürdü!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına gittiği arkadaşını kaza ile vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden şahsın 10 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da birlikte domuz avına gittiği arkadaşını yanlışlıkla vurarak öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi Dedecivarı mevkiinde akşam saatlerinde domuz avına çıkan S.S. (20), önünde ilerleyen arkadaşı Davut Tanrıöven'i (29) kazara silahla belinden vurdu.

Manisa’da domuz avına gittiği arkadaşını öldürdü! - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Madende çalıştığı öğrenilen Davut Tanrıöven olay yerinde hayatını kaybederken, S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Davut Tanrıöven'in 10 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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