Manisa'da esrarengiz ölüm! Her yerde aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu

05 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:40

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta başından beri aranan 43 yaşındaki Hamza Altınay'dan acı haber geldi. Altınay'ın cansız bedeni 200 metre derinliğindeki uçurumda bulundu.

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Salihli​'nin Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Hamza Altınay sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Endişelenen eşi Ferda Altınay hemen jandarmaya giderek durumu bildirdi. Altınay'ın bulunması için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Fakat genç adamdan acı haber geldi. Manisa​ İl Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpeği, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkiinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Altınay'ın cansız bedeni Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Hamza Altınay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.